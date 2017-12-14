Митингующие в армянском Аштараке избили полицейских

Группа демонстрантов напала на полицейских в армянском городе Аштарак, пять правоохранителей сильно избиты, сообщили в пресс-службе полиции.

«Полицейские несли службу, когда на них напала группа демонстрантов и сильно избила. Пять полицейских получили разной степени телесные повреждения», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По факту нападения на сотрудников полиции возбудили уголовное дело.

Тем временем оппозиционный депутат армянского парламента Лена Назарян заявила, что лидеры протестов не намерены в период переговоров с властями призывать протестующих покинуть с улицы. Назарян сообщила, что утром понедельника встречалась с председателем парламента Ара Баблояном, который просил сесть за стол переговоров «без давления улицы».

«То есть он предлагал прекратить шествия и демонстрации. Я ответила, что наша повестка остается той же: отставка Саргсяна», – сказала Назарян.

Депутат сообщила, что сейчас в митингах участвуют десятки тысяч человек. По ее словам, демонстрации проходят и в областях страны, например, в Ванадзоре и Иджеване. Протестующие перекрывают магистрали.

За понедельник полиция задержала 33 демонстранта.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Прошедшие в воскресенье переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. В тот же день были задержаны Никол Пашинян и еще два оппозиционных депутата – Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

ЕС призвал освободить всех задержанных во время незаконных акций протеста, США призвали власти Армении «проявлять сдержанность» к митингующим.

Кремль заявил, что события в Армении являются внутренним делом республики.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Армении.