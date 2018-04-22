Генпрокуратура Армении подтвердила задержание Пашиняна

По обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний задержаны три оппозиционных депутата Армении – Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян, сообщила армянская генпрокуратура.

Они нарушали закон о свободе собраний, с 13 апреля проводя акции несмотря на ограничения мэрии Еревана, передает «Интерфакс».

«Во время незаконных акций руководимые депутатами лица периодически грубо нарушали ряд положений закона о мирных собраниях, препятствовали свободному передвижению граждан, входу и выходу в ряд зданий», – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в воскресенье после краткосрочных неудачных переговоров Пашиняна с премьером Сержем Саргсяном лидер оппозиции пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».

Полиция приступила к разгону митинга, сообщалось о задержании Пашиняна, однако полиция заявила, что лидеры оппозиции были принудительно удалены с места проведения собрания.