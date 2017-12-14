США потребовали заменить российские скафандры американскими

Соединенные Штаты предлагают использовать свои скафандры вместо российских «Орланов» для выходов в открытый космос с борта окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Источник сообщил, что иностранные партнеры вынуждают Россию создавать шлюзовой модуль под американские стандарты и, соответственно, под разрабатываемые в США новые скафандры, предназначенные для использования при полетах к Луне. Американская сторона объясняет свое требование тем, что в России создание лунных скафандров сейчас не ведется, а держать на небольшой окололунной станции два разных комплекта нерационально.

По словам источника, при использовании американских скафандров системы обеспечения выхода в открытый космос тоже должны быть сделаны под оборудование США.

В апреле уже сообщалось, что США и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway принуждают Россию строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам.

В январе 2018 года сообщалось, что Россия намерена предложить свои скафандры для работы космонавтов и астронавтов во время выходов в открытый космос с международной окололунной станции Deep Space Gateway. Прототипом может послужить скафандр «Орлан» последнего поколения, который сейчас используется на Международной космической станции.

Российские космонавты с августа начнут работать в открытом космосе в новых скафандрах «Орлан-МКС», а летный скафандр, созданный для полетов на новом российском космическом корабле «Федерация», планируют переделать, так как он оказался некрасивым.