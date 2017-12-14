США принуждают Россию к американским стандартам лунной станции

США и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway принуждают Россию строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

В середине апреля в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы по техническим стандартам, в ходе которого обсуждались спецификации станции.

«Партнеры призывают нас создавать российский шлюзовой модуль для окололунной станции по американским техническим требованиям и стандартам. Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что НАСА – лидеры проекта, поэтому они задают правила игры», – передает РИА «Новости» слова источника.



Он пояснил, что требования к техстандартам, по которым планируется изготавливать узлы и отсеки окололунной станции, обсуждались всеми партнерами. В большинстве случаев участники проекта ориентировались на предложения США, так как их космическая промышленность использует американские стандарты со времени начала строительства МКС.

В состав американского сегмента МКС входят японский и европейский модули, канадская рука-манипулятор Canadarm. Эти страны используют американские стандарты и интерфейсы. Российский же сегмент станции имеет свои стандарты.



Россия, защищая применение своих стандартов, пыталась использовать опыт МКС с его разделением на отсеки.

«Американская делегация резко выступила против такой позиции. По их словам, когда речь идет о большой станции, состоящей из нескольких модулей, как в случае с МКС, может идти речь о разных стандартах. В том случае, если вклад России в проект составит только один шлюзовой отсек, использовать другие стандарты, частоты, напряжение, системы терморегулирования – нельзя», – сказал источник.



По его словам, решение о применении конкретных стандартов международными партнерами пока не принято.

«Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы. И не столько по политическим причинам, и даже не потому, что у нас другие стандарты и параметры оборудования, а потому что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники и до сих пор не имеем утвержденной на уровне Роскосмоса или правительства программы своего участия в этом проекте.», – рассказал источник.



Напомним, в конце сентября 2017 года глава Роскосмоса Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе – 2017 в Австралии заявил, что главы космических агентств России и США договорились о создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны начиная с 2024 года. Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.

В октябре Комаров заявил, что технический облик международной окололунной станции, а также участие каждой страны в проекте будут определены в ближайший год.