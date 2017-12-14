Санкции США против российских олигархов вызвали отток финансов из Латвии

Американские санкции против России вызвали массовое падение по депозитам в латвийских банках, сообщило агентство Bloomberg. В результате в Латвии закрылся третий по величине банк, а власти прогнозируют дальнейший отток финансов.

Санкции США против российских миллиардеров вызвали отток финансов из Латвии, поскольку кредиторы вынуждены были прекратить отношения с рядом физических лиц и организаций, сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет о «нескольких субъектах из списка», заявил в пятницу председатель FKTK (Комиссии по рынку финансов и капитала) Петерс Путниньш. При этом он не назвал конкретных имен, против кого введены санкции. Однако подчеркнул, что «меняющийся фон заставляет иностранных клиентов изучать новые бизнес-направления и модели». Так что некоторые могут окончательно «эмигрировать из Латвии», – предупредил Путниньш.

Латвия, член Европейского союза и еврозоны, традиционно служила платежным центром для клиентов из бывшего СССР, напомнило издание. Однако, уже с середины февраля депозиты упали примерно на 2,5 млрд. евро (3,1 млрд. долларов).

Вместе с тем США продолжают обвинять финансовые учреждения Латвии в попытке обойти антироссийские санкции. Кроме того, на фоне оттока финансов и обвинений США в работе с так называемыми «незаконными деньгами», в Латвии закрылся третий по величине банк, отметило агентство Bloomberg.

Банковскую систему Латвии давно сотрясали скандалы, связанные с отмыванием денег. Правительство пытается ужесточить надзор за финансовой системой. И это лишь усиливает падение по депозитам.

Санкции против российских предпринимателей, компаний и высокопоставленных чиновников США ввели спустя несколько дней после того, как Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в связи с покушением на бывшего российского агента в Великобритании Сергея Скрипаля, напомнило агентство.

Bloomberg, между тем, напомнило, что под санкциями оказался алюминиевый магнат Олег Дерипаска, чья Объединенная компания «Русал» из-за ограничений США потеряла уже около 60% своей стоимости.

Ранее, МИД Канады сообщил, что страны G7 намерены сохранить санкции в отношении России