Трамп высмеял непрошеных советчиков по КНДР

Глава американского государства Дональд Трамп высмеял экспертов, дающих советы о том, как «заключить сделку» с Северной Кореей.

Трамп в Twitter назвал «забавной» ситуацию, когда «эксперты», которые так и «не смогли приблизиться к сделке» с КНДР, пытаются учить его, «как заключить сделку».