Белоруссия подарила Сербии четыре самолета МиГ-29

Белоруссия передала Сербии в рамках военно-технической помощи четыре истребителя МиГ-29, они будут отремонтированы и модернизированы по той же модели, как и в случае с передачей шести самолетов Россией, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.

«В Белоруссии мы получили четыре самолета МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы по той же модели, как и шесть самолетов, полученных от Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что президенты Сербии и Белоруссии Александр Вучич и Александр Лукашенко договорились, что Минск передал самолеты в дар.

В течение года Белград «получит полную эскадрилью МиГ-29», а также вертолеты Ми-17 и Ми-35.

В октябре 2017 года Москва выполнила обещание подарить Сербии шесть МиГ-29.

3 апреля министр обороны Сербии Александр Вулин обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможную покупку четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, а также танков Т-72, БМП-2 и другого вооружения.