Сдающиеся боевики передали сирийской армии танки

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джейш аль-Ислам» передали сирийской правительственной армии 30 единиц бронетехники, в том числе танки Т-55, Т-62, Т-72, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что в соответствии с соглашением, под контролем представителей центра по примирению экстремисты передали сирийским вооруженным силам 30 единиц бронетехники, три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, а также минометы, противотанковые управляемые ракеты, оперативно-тактические ракеты, большое количество мин, ручных гранат и более 63 тыс. боеприпасов к различному стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

Кроме того, под охрану правительственных сил сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа.

По данным Telegram-канала Directorate 4, боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» сдали сирийским войскам не менее пяти танков Т-55, по два Т-62 и Т-72, а также БРЭМ-2. Кроме того, были найдены выдолбленные в горах склады и укрытия бронетехники, в которых обнаружены танки, боеприпасы и самодельные ракеты с пусковой установкой.

Большая часть техники была захвачена в марте 2014 года на базе хранения 559-ой танковой бригады, расположенной в 50 км от Думейра. В 2016 году базой завладели боевики ИГ*, однако позднее были выбиты сирийскими правительственными силами. С тех пор база находится под контролем Дамаска.

Часть боевиков, по данным Telegram-канала, со своим вооружением и бронетехникой перешла на сторону сирийской правительственной армии.