В Дамаске погиб корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный»

В Сирии был убит внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Балан был убит «прицельным выстрелом» перед пятничной рузбой (молитвой).

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким журналиста, а также коллективу «Грозного», и отметил, что семье Балана будет оказана материальная помощь и поддержка.

Он добавил, что «террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова».