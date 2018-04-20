Бельгийский фрегат преследовал сторожевик «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена»

Бельгийский фрегат «Луиз-Мария» устроил преследование за российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый» и танкером «Лена».

Фрегат вместе с вертолетом NH90 обнаружили, идентифицировали и сопроводили российские корабли вплоть до их захода в экономическую зону Нидерландов, написал командир «Луиз-Марии» Кристоф Ван Беллегхем в своем Twitter. Он также опубликовал фото с места событий. снабдив его хештегом «Мы – НАТО».

F931 Louise-Marie with NH90 helicopter located, identified and escorted Russian warships RFN Yaroslav Mudryy and RFN Lena, when entering Dutch EEZ in hazy conditions. #interoperability #BENESAM #WeAreNATO pic.twitter.com/mHUoGfjwAx — Kristof VanBelleghem (@Kvbelleghem) 20 апреля 2018 г.

За «Ярославом Мудрым» и «Леной» могли следить также американские силы, сообщает «Интерфакс». В том же районе Северного моря проводил разведку беспилотник ВВС США RQ-4B.

В среду сообщалось, что отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» вышел из Балтийска и взял курс в Средиземное море.