Берлин отреагировал на обнаружение в Сирии хлора из Германии

Представитель внешнеполитического ведомства Германии Райнер Бройль прокомментировал сообщение МИД России о том, что в Восточной Гуте обнаружили хлор и дымовые шашки западного производства.

«И я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить», – добавил чиновник, слова которого передает РИА «Новости».

По его словам, разрешения на импорт хлора из Германии в Сирии не выдавались, в последние годы запросов о проведении подобных поставок не было.

Представитель минэкономики Германии также заявила, что у ее ведомства нет «никаких сведений» об этом.

«Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды», – сказал Бройль, подчеркнув, что само по себе это вещество не запрещено.

«Я считаю, нельзя дать отвлечь себя от вопроса применения хлора в качестве оружия», – добавил Бройль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила накануне, что при освобождении сирийского города Дума в Восточной Гуте, где, как утверждает Запады, сирийские правительственные силы якобы осуществили «химатаку», обнаружили хлор из Германии и дымовые шашки из британского города Солсбери. Захарова также заявила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».