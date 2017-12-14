Лавров заметил ослабление антироссийской кампании США

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Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
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Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот

Возможности ВМФ РФ несравнимы с силами ВМС США, но русский флот до сих пор несет для американцев смертельную опасность Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Американский авианосец «Гарри Трумэн» приближается к Средиземному морю, а вместе с ним еще полтора десятка грозных боевых кораблей. Иначе говоря, США получают новый, еще более мощный инструмент для нанесения ударов по Сирии. Что могли бы – хотя бы теоретически – противопоставить этому Россия и ее военно-морской флот? Подробности...
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Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
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Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором

Новая крылатая ракета MdCN, выпущенная по Сирии с борта фрегата «Лангедок», прошла боевое крещениеФото: кадр из видео
Парижская пресса возмущается фиаско, постигшим французские фрегаты в сирийской операции. Из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД источники в российском ВПК взяли французских коллег под защиту. Фрегаты стреляли новой ракетой MdCN, получившей, таким образом, в Сирии боевое крещение. А для новой ракеты это результат нормальный, считают они. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...

Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
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Проклятые русские и Израилю все испортили

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          Лавров заметил ослабление антироссийской кампании США

             20 апреля 2018, 10:49
          Фото: Yin Bogu/ZUMA/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Антироссийская кампания США выдыхается, хотя ее пытались искусственно подпитывать беспрецедентными санкциями, заявил глава МИДа Сергей Лавров.

          Глава МИДа отметил, что американские военные не допустят прямого военного столкновения России и США, однако политики «подзуживают» Вашингтон, «требуя (...) все больше и больше конфронтации, включая материальную», передает РИА «Новости».

          «Это безответственно. Они (...) пытаются достичь своих внутриполитических целей, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в Конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российском факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах», – заявил Лавров.

          Но антироссийская кампания «все-таки выдыхается», хотя ее «искусственно подпитывали совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно».

          Министр сравнил антироссийскую кампанию с марафоном, когда человек бежит «стометровку или 10 тыс., а лучше 42 километра, он же ведь с каждым шагом дышит все тяжелее и тяжелее, но бежит, бежит, бежит, и в конце концов все-таки его силы оставляют».

          Глава МИДа добавил: Вашингтон заявляет, что хочет хороших отношений с Россией, однако требует, чтобы Москва признала «все свои грехи и все свои ошибки». То есть американские власти «исходят (...) из своей непогрешимости и из того, что во всем, что сейчас происходит, виновата исключительно Россия, которая пошла наперекор и выступает как ревизионистская держава».

          «Причем под миропорядком они совсем не Устав ООН понимают, они понимают то, что им видится необходимым для того, чтобы (...) сохранить свое доминирование», – отметил Лавров.

          По словам министра, такой подход можно понять: после того как Запад несколько столетий «вершил все дела по своему усмотрению в мире», появляются новые центры силы в Азии, в Латинской Америке, а Россия выступает одним из важнейших игроков на мировой арене, и США не нравится, «что кто-то пытается свои интересы отстаивать».

          Глава МИДа подчеркнул, что Москва не стремится отстаивать свои интересы ультимативно, «мы предлагаем искать баланс этих интересов, чтобы договариваться, а они говорят: ну, договариваться будем, когда вы скажете, что вы во всем согласны с тем, как устроен мир по-нашему».

          Потому Россия будет реагировать на антироссийские действия США, но не доходя до брани и грубости, «это совершенно не стиль нашего президента».

          Лавров пояснил, что президент России Владимир Путин «всегда смотрит вперед, его очень трудно, если не невозможно вывести из себя, а пытаются сделать примерно это».

          «Пытаются выбить из колеи, выбить из спокойствия, из уверенности, нарушить наши планы, которые мы дома должны реализовать, их огромное количество, но повторю еще раз, когда на нас кричат, вспоминается известная мудрость: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав», – добавил Лавров.

          Ранее Лавров заявил о готовности президента Путина к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

          До этого СМИ сообщили, что, несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, президент России Владимир Путин хочет дать американскому лидеру Дональду Трампу возможности для улучшения отношений.

          В последний месяц обсуждается возможная встреча лидеров России и США – якобы Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора пригласил Путина в Вашингтон. Однако затем последовали новые санкции со стороны США и удар по Сирии. В результате подготовка к встрече президентов пока прекратилась

          17 апреля источник сообщил, что ближайшие возможности для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» появятся в ноябре на саммитах АТЭС и G20.


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