Лавров заметил ослабление антироссийской кампании США

Антироссийская кампания США выдыхается, хотя ее пытались искусственно подпитывать беспрецедентными санкциями, заявил глава МИДа Сергей Лавров.

Глава МИДа отметил, что американские военные не допустят прямого военного столкновения России и США, однако политики «подзуживают» Вашингтон, «требуя (...) все больше и больше конфронтации, включая материальную», передает РИА «Новости».

«Это безответственно. Они (...) пытаются достичь своих внутриполитических целей, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в Конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российском факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах», – заявил Лавров.

Но антироссийская кампания «все-таки выдыхается», хотя ее «искусственно подпитывали совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно».

Министр сравнил антироссийскую кампанию с марафоном, когда человек бежит «стометровку или 10 тыс., а лучше 42 километра, он же ведь с каждым шагом дышит все тяжелее и тяжелее, но бежит, бежит, бежит, и в конце концов все-таки его силы оставляют».

Глава МИДа добавил: Вашингтон заявляет, что хочет хороших отношений с Россией, однако требует, чтобы Москва признала «все свои грехи и все свои ошибки». То есть американские власти «исходят (...) из своей непогрешимости и из того, что во всем, что сейчас происходит, виновата исключительно Россия, которая пошла наперекор и выступает как ревизионистская держава».

«Причем под миропорядком они совсем не Устав ООН понимают, они понимают то, что им видится необходимым для того, чтобы (...) сохранить свое доминирование», – отметил Лавров.

По словам министра, такой подход можно понять: после того как Запад несколько столетий «вершил все дела по своему усмотрению в мире», появляются новые центры силы в Азии, в Латинской Америке, а Россия выступает одним из важнейших игроков на мировой арене, и США не нравится, «что кто-то пытается свои интересы отстаивать».

Глава МИДа подчеркнул, что Москва не стремится отстаивать свои интересы ультимативно, «мы предлагаем искать баланс этих интересов, чтобы договариваться, а они говорят: ну, договариваться будем, когда вы скажете, что вы во всем согласны с тем, как устроен мир по-нашему».

Потому Россия будет реагировать на антироссийские действия США, но не доходя до брани и грубости, «это совершенно не стиль нашего президента».

Лавров пояснил, что президент России Владимир Путин «всегда смотрит вперед, его очень трудно, если не невозможно вывести из себя, а пытаются сделать примерно это».

«Пытаются выбить из колеи, выбить из спокойствия, из уверенности, нарушить наши планы, которые мы дома должны реализовать, их огромное количество, но повторю еще раз, когда на нас кричат, вспоминается известная мудрость: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав», – добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил о готовности президента Путина к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

До этого СМИ сообщили, что, несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, президент России Владимир Путин хочет дать американскому лидеру Дональду Трампу возможности для улучшения отношений.

В последний месяц обсуждается возможная встреча лидеров России и США – якобы Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора пригласил Путина в Вашингтон. Однако затем последовали новые санкции со стороны США и удар по Сирии. В результате подготовка к встрече президентов пока прекратилась.

17 апреля источник сообщил, что ближайшие возможности для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» появятся в ноябре на саммитах АТЭС и G20.