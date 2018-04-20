В Афинах расстреляли «крестного отца» мафии

В афинском районе Агии Анаргири в четверг вечером из автомата Калашникова расстреляли «крестного отца» мафии Йоргоса Лицоса по кличке «Буби», сообщили местные СМИ.

Два человека подъехали на мотоцикле к автомобилю Лицоса и открыли стрельбу из автомата. Полицейские нашли на месте происшествия более десятка гильз, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство АМНА. В теле убитого попало минимум восемь пуль. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, где он скончался.

Полицейские связали преступление со сведением счетов между враждующими криминальными группировками.

Греческие СМИ написали, что убитый 45-летний мужчина стал жертвой ответа конкурирующей группировки на убийство в январе 2018 года бывшего «крестного отца» Василиса Стефанакиса.

Напомним, в ноябре 2017 года в Италии похоронили Тото Риину – главу «Коза Ностры», «босса всех боссов», одного из самых влиятельных мафиози мира. Обеспечивая «крышу» своей империи, он продвигал друзей на главные посты в стране и фактически поставил под контроль все правительство.