Экс-глава ФБР опубликовал засекреченные документы об отсутствии сговора Трампа и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава ФБР Джеймс Коми, опубликовал засекреченные документы, которые демонстрируют отсутствие сговора между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.

«Документы Джеймса Коми только что обнародованы и отчетливо демонстрируют, что никакого сговора и препятствий не было. А еще он разгласил засекреченную информацию. Охота на ведьм продолжится?» – написал Трамп в Twitter.

В четверг Министерство юстиции США согласилось передать членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса неотредактированную версию документов ФБР, которые послужили формальным поводом для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.

Сам Коми 16 апреля заявил, что Трамп на самом деле уволил его за расследование «российского дела» о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году.