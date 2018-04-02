В ходе протестов «неприкасаемых» в Индии погибли девять человек

В ходе столкновений, произошедших в Индии между протестующими из касты неприкасаемых с местной полицией, погибли девять человек, сообщает Hindustan Times.

По информации издания, столкновения начались из-за решения Верховного суда Индии изменить закон, защищающий права низших каст от жестокого обращения и дискриминации, передает РИА «Новости».

В результате столкновений, по данным издания, шесть человек погибли в штате Мадхья-Прадеш, двое в Уттар-Прадеше и один в Раджастхане.

Кроме того, из-за протестов в нескольких штатах возникли перебои с железнодорожным и автомобильным движением. Демонстранты блокировали дороги и поджигали автомобили. Тысячи протестующих были задержаны в штатах Бихар и Джаркханд.

Напомним, в июле прошлого года новым президентом Индии стал Рам Натх Ковинд –представитель далитов – одной из низших каст «неприкасаемых».