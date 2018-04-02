Восстановлена хронология первоначальных действий пожарных в Кемерово

МЧС России восстановило полную хронологию первоначальных действий пожарных подразделений в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», согласно которой сигнал о пожаре 25 марта поступил от очевидца в 16.04 (20.04 мск), а уже в 16.09 (20.09 мск) на место прибыли первые пожарные расчеты и сразу же приступили к спасению людей.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на просьбу журналистов прокомментировать видеозапись действий пожарных, появившуюся в интернете, где показано, как приезжает пожарная техника, передает ТАСС.

В МЧС рассказали, что на видео запечатлен очередной пожарный автомобиль, который в 16.15 (20.15 мск) прибыл на усиление.

«До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных – семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу. С 16.09 (20.09 мск, – прим. ВЗГЛЯД) происходило наращивание сил и средств, формировались звенья газодымозащитной службы, которые были ориентированы на спасение людей на четвертом этаже», – заявили в МЧС.

Отметим, что данные видеозаписи, опубликованными в telegram-канале Mash, несколько расходятся с данными МЧС. Так, в 16.01 начинают выходить люди, из здания идет дым, в 16.06 дым заполняет ТЦ, люди продолжают выбегать. В 16.15 камера наружного наблюдения фиксирует прибытие первой пожарной машины, которая стоит на месте четыре минуты и уезжает за здание. В 16.18 прибывает вторая машина, которая стоит пять минут и уезжает. В 16.20 группа пожарных заходит в ТРК «Зимняя вишня». В 16.28 прибывают еще три машины. В 17.00 начинается тушение пожара. В 17.29 впервые поднимают кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после трагедии в Кемерово депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Эта идея объяснимая, но, к примеру, многоэтажные дома могут быть куда более опасны.