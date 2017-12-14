Уральский суд счел законным сравнение Ленина с Гитлером

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил иск общественника к местному священнику, сравнившему Владимира Ленина с Адольфом Гитлером.

«Отказано в удовлетворении заявленных требований», – передает слова представителя суда РИА «Новости».

СМИ сообщают, что речь идет об исковом заявлении председателя правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы Свердловской области «Защитники Отечества» Николая Рябчевского, который потребовал признать высказывание настоятеля екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерея Евгения Попиченко.

Священник говорил о переименовании городов и улиц, которые названы в честь советских деятелей, когда сравнил Ленина и Гитлера.

Ранее в понедельник лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков раскритиковал Сталина и Ленина, заявив, что те, кто их возвеличивают, делают это ради денег и благ. Обоих политических деятелей он назвал «палачами».