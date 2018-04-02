Завершена проверка двигателей для ракет «Союз» и «Протон»

Завершена проверка двигателей для ракет-носителей «Союз» и «Протон», которые могли содержать производственные дефекты, сообщил директор Воронежского механического завода (ВМЗ) Игорь Мочалин.

«Воронежский механический завод завершил проверку 58 товарных двигателей для ракеты-носителя «Протон-М», переданных на предприятие в 2017 году. В ближайшее время пройдут испытания двигатели последних двух партий, после чего они будут направлены заказчику. Проверены и отправлены заказчикам также 16 двигателей для ракет-носителей семейства «Союз», – передает РИА «Новости» слова Мочалина.

Он отметил, что в соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей.

«На пусках, осуществленных уже в этом году и в прошлом 2017-м, все двигатели Воронежского механического завода отработали успешно, без замечаний», – сказал директор завода.



Гендиректор головного предприятия ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов подчеркнул, что на предприятиях отрасли проведена работа по повышению качества выпускаемых изделий.

«Жестко контролировалось соблюдение требований системы менеджмента качества, закуплено новое оборудование, которое позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором на производстве. Уточнены техпроцессы. Вся работа направлена на исполнение заказов качественно и в срок», – сказал Арбузов.



В январе Роскосмос отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», изготовленных на Воронежском механическом заводе, из-за технологических проблем, вскрывшихся в ходе огневых испытаний.

Напомним, в пятницу, 30 марта гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что ракетно-космический центр «Прогресс» получил первые четыре проверенных двигателя для третьей ступени ракет-носителей «Союз».