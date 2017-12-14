Пучков извинился перед родителями погибших в «Зимней вишне» детей

Глава МЧС Владимир Пучков извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» неделю назад, об этом министр заявил на селекторном совещании.

«Самое страшное – это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», – цитирует Пучкова РИА «Новости».

Ранее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в деле о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово появляются дополнительные свидетели.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.