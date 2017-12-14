В деле о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» появились новые свидетели

Дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем (общественности). Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось, – закрыли дверь или не закрыли и так далее – будет до вас доводить в открытую. Но есть понятие «тайны следствия», – передает ТАСС слова Меняйло.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В прошлый четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур.

В воскресенье семьи погибших получили выплаты.