Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда

Bloomberg: Российские нефтедобытчики ускорили темпы бурения до пятилетнего максимума

Tекст: Ирма Каплан

Буровая активность российских нефтяников достигла максимального уровня за последние пять лет. Согласно последним данным, в январе и феврале эксплуатационное бурение составляло в среднем более 2370 км, что превышает показатели последних лет, передает Bloomberg.

Такой темп на треть выше уровня 2022 года и свидетельствует о высокой устойчивости российской нефтяной отрасли к западным ограничениям, отмечает агентство.

«Мы можем с уверенностью сказать, что российская нефтесервисная отрасль по большей части успешно адаптировалась к режиму санкций», – сказал аналитик акций нефтегазового сектора Рональд Смит из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.

Он добавил, что благодаря бурению общая мощность России по добыче сырой нефти и легкого нефтяного конденсата составляет от 11 до 11,5 млн баррелей в день, что практически не изменилось с 2016 года.

Российским производителям нефти необходимо поддерживать высокие темпы бурения, чтобы страна могла наращивать добычу сырой нефти в соответствии с планом ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу, говорится в материале.

Эксперты отмечают, что бурение в зрелых месторождениях, особенно в Западной Сибири, становится более технологичным: порядка 80% эксплуатационных скважин в регионе уже являются горизонтальными, и эта доля будет расти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg еще в январе 2024 года отмечало наращивание Россией бурения нефтедобывающих скважин. За 2023 год объем эксплуатационного бурения в стране превысил 30 тыс. км.

Ранее аналитики Bloomberg отметили, что объем импорта российской нефти в Индию в апреле приблизился к рекордным значениям за последние два года, достигнув уровня в 2,15 млн баррелей в сутки.