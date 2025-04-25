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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

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    25 апреля 2025, 14:21 • Новости дня

    Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда

    Bloomberg: Российские нефтедобытчики ускорили темпы бурения до пятилетнего максимума

    Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские нефтедобывающие компании нарастили объемы бурения скважин до уровня в более 2370 км за два месяца в среднем, несмотря на санкции, передает Bloomberg.

    Буровая активность российских нефтяников достигла максимального уровня за последние пять лет. Согласно последним данным, в январе и феврале эксплуатационное бурение составляло в среднем более 2370 км, что превышает показатели последних лет, передает Bloomberg.

    Такой темп на треть выше уровня 2022 года и свидетельствует о высокой устойчивости российской нефтяной отрасли к западным ограничениям, отмечает агентство.

    «Мы можем с уверенностью сказать, что российская нефтесервисная отрасль по большей части успешно адаптировалась к режиму санкций», – сказал аналитик акций нефтегазового сектора Рональд Смит из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.

    Он добавил, что благодаря бурению общая мощность России по добыче сырой нефти и легкого нефтяного конденсата составляет от 11 до 11,5 млн баррелей в день, что практически не изменилось с 2016 года.

    Российским производителям нефти необходимо поддерживать высокие темпы бурения, чтобы страна могла наращивать добычу сырой нефти в соответствии с планом ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу, говорится в материале.

    Эксперты отмечают, что бурение в зрелых месторождениях, особенно в Западной Сибири, становится более технологичным: порядка 80% эксплуатационных скважин в регионе уже являются горизонтальными, и эта доля будет расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg еще в январе 2024 года отмечало наращивание Россией бурения нефтедобывающих скважин. За 2023 год объем эксплуатационного бурения в стране превысил 30 тыс. км.

    Ранее аналитики Bloomberg отметили, что объем импорта российской нефти в Индию в апреле приблизился к рекордным значениям за последние два года, достигнув уровня в 2,15 млн баррелей в сутки.

    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступку России по Украине

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступку России по Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Стало известно о планах создать новые газовые коридоры между Россией и Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине.

    Вице-премьер России Александр Новак на переговорах с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом отметил готовность Москвы содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и Ирана, передает ТАСС.

    В сообщении российского кабмина подчеркивается, что обе стороны выразили готовность к дальнейшей реализации совместных инфраструктурных проектов. Кроме того, Новак и Пакнежад высоко оценили успешное взаимодействие между странами в рамках сделки ОПЕК+ и на площадке Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Александр Новак отметил, что Россия готова оказать содействие расширению торгово-экономических связей между ЕАЭС и Ираном. Также стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран», – говорится в сообщении.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий долгосрочные рамки сотрудничества между Москвой и Тегераном в сферах обороны, энергетики и финансов.

    Сообщалось, что Москва и Тегеран заключили соглашение о создании совместной ассоциации судоходных компаний и портов.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    25 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине
    Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Кличко предположил, что украинские власти могут согласиться на уступки России ради временного мира, передает ТАСС.

    По его словам, такое решение может быть принято на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом он не стал называть конкретные районы, которые могут быть переданы.

    Кроме того, мэр Киева также заявил, что народ Украины никогда не признает подобные уступки, даже если власти пойдут на них ради завершения конфликта.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.


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    25 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика

    Военный аналитик Рожин: Убийства генералов Москалика и Кириллова имеют общий почерк

    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика
    @ Александра Зубенко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В убийстве генерала Ярослава Москалика виден почерк украинских спецслужб. Похожим образом был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов – тогда был заминирован электросамокат, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее при взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба.

    «Взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб Ярослав Москалик, на мой взгляд, спланированная операция украинских спецслужб», – считает военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: почерк похож на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас – автомобиль.

    Собеседник также обратил внимание, что взрыв произошел в тот день, когда намечена встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По его мнению, так Украина и стоящие за ней силы пытаются повлиять на переговоры. «Я не исключаю, что руку приложили и спецслужбы Британии», – добавил Рожин.

    «Киев и Лондон хотят сорвать переговорный процесс. Поэтому возможны любые провокации и попытки терактов», – указал аналитик. Впрочем, он предупреждает: угроза может сохраниться на долгое время, поэтому гражданам стоит быть начеку.

    Напомним, в пятницу при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России. В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Как полагают специалисты, СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне, передает «Коммерсант».

    По похожей схеме 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Тогда преступника задержали по горячим следам на следующий же день.

    Ярослав Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии.

    В 2021 году замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии. На Московской конференции по международной безопасности два года спустя Москалик выступал на заседании о военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.

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    25 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 79 украинских дронов над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что большинство БПЛА, а именно 59, были сбиты над территорией Республики Крым.

    Кроме того, 11 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря, четыре – в Белгородской области, по два устройства в Курской и Нижегородской областях, а один БПЛА был уничтожен в Ивановской области.

    Ранее сообщалось, что над Крымом и Белгородской областью были сбиты семь украинских беспилотников. В результате пожара, который начался из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области.

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    25 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Цивилев заявил о старте поставок российского газа в Иран в 2025 году

    Цивилев: Поставки российского газа в Иран через Азербайджан стартуют в 2025 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Первые поставки газа из России в Иран по существующему маршруту через Азербайджан планируют начать в 2025 году после завершения переговоров по цене, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Начало поставок российского газа в Иран в объеме до 1,8 млрд кубометров в год запланировано на 2025 год. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, что газ будет поставляться по существующей инфраструктуре через Азербайджан, ведутся переговоры о цене, передает ТАСС.

    «В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре, и поставки газа в Иран будут в объеме до 1,8 млрд кубометров... Цену согласовывают сейчас компании друг с другом... Мы в коммерческие отношения между компаниями не влезаем», – сказал Цивилев на 18-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад уточнил, что сделку стараются согласовать как можно скорее.

    Кроме того, стороны обсудили на заседании продление работы российских компаний на нефтегазовых месторождениях Ирана и транзит российских нефтепродуктов.

    «Договорились, как можем поставлять российский газ через территорию Ирана, и обсудили другие возможные пути транзита российских нефтепродуктов через территорию нашей страны», – сказал Пакнежад.

    По итогам заседания межправкомиссии Цивилев отметил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году увеличился на 16,2% и достиг 4,8 млрд долларов. Российская и иранская стороны считают, что потенциал роста взаимной торговли гораздо выше этих цифр.

    Министр Пакнежад считает, что реализация совместных соглашений позволит «повысить уровень товарооборота от 4 до 6 млрд долларов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине. Ранее в апреле посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопроводы.

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    24 апреля 2025, 22:05 • Новости дня
    Программист: Национальная технологическая олимпиада стала кузницей ученых-практиков

    Лауреат премии «Факел» Ярмолинский рассказал об особенностях подготовки ученых-практиков

    Программист: Национальная технологическая олимпиада стала кузницей ученых-практиков
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Национальная технологическая олимпиада становится площадкой обмена опытом между конкурсантами прошлого и настоящего, что формирует особую экспертную среду, сказал газете ВЗГЛЯД лауреат премии «Факел» в номинации «Лучший наставник» Арсений Ярмолинский. Ранее в Москве прошла церемония вручения премии.

    «Мой путь в Национальной технологической олимпиаде (НТО) начался давно. Впервые я принял участие в этом конкурсе еще в 2018 году. С тех пор, пока позволял возраст, я ни разу не упустил возможности еще раз приобщиться к данному мероприятию. Оно совершенно уникально и особенно», – сказал Арсений Ярмолинский, лауреат премии «Факел» в номинации «Лучший наставник».

    «Других олимпиад, где акцент сделан именно на практические умения учеников, а не на их теоретических знаниях, попросту нет. Поскольку я программист, это особенно важно. Ведь в нашей сфере хорошего специалиста определяет не заучивание параграфов, а умение сделать что-то непосредственно своими руками», – говорит он.

    «Сейчас я также преподаю новому поколению участников НТО. Готовлю их к конкурсным испытаниям, объясняю, как лучше работать в стрессовых условиях. На моем счету уже есть несколько конкурсантов, которые стали победителями олимпиады. Мне нравится работать с детьми. В какой-то степени, я узнаю в них самого себя несколько лет назад», – добавляет собеседник.

    «Во многом собственный опыт участия в НТО помогает мне качественно готовить ребят к конкурсным испытаниям. Видимо, это и стало поводом к награждению меня в качестве «лучшего наставника». Не скрою, я сильно удивился, когда со сцены объявили мое имя. Накануне очень волновался и переживал», – поясняет он.

    «Я очень рад, что мне удалось прикоснуться к первой премии «Факел». Это очень важная инициатива, которая позволит подрастающим участникам олимпиады увидеть, к чему им стоит стремиться. В этом плане говорящим получилось даже само название конкурса. Мы, опытные конкурсанты, освещаем правильный путь для будущего поколения», – заключил Ярмолинский.

    Ранее в Москве прошла церемония награждения первой премии «Факел». Она присуждается молодым людям, ранее принимавшим участие в НТО и уже достигшим успеха в профессиональной деятельности, науке и социальных проектах. Примечательно, что данный конкурс был учрежден в честь десятилетия олимпиады. Мероприятие посетили первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Премия включает семь номинаций: «лучший стартап» (за создание успешного бизнес-проекта), «инженер инноваций» (за инновации в промышленном дизайне), «профессионал будущего» (за высокие карьерные успехи в российских компаниях), «двигатель науки» (за успехи в научно-исследовательской деятельности), «социальный прогрессор» (за улучшение качества жизни общества), «лучший наставник» (за подготовку школьников к НТО) и «чемпион технологий» (за победу в престижных технологических конкурсах).

    Национальная технологическая олимпиада появилась в 2015 году. Оно объединяет командные инженерные соревнования школьников и студентов в передовых сферах науки – искусственный интеллект, «умная» энергетики, нейротехнологии, геномное редактирование и др.

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    24 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Герою России предложили возглавить список ЕР на выборах в Ростове

    Якушев предложил Герою России Манухину возглавить список «Единой России» на выборах в Ростове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил Герою России Андрею Манухину возглавить партийный список на выборах в муниципальную Думу Ростова-на-Дону.

    Встреча состоялась в последний день регистрации кандидатов, в ходе рабочей поездки Якушева по Ростовской области, сообщается на сайте «Единой России».

    По словам Якушева, участие бойцов спецоперации на Украине в предварительном голосовании приобретает все больший масштаб, и в этом избирательном цикле их среди кандидатов ожидается больше, чем в прошлом году.

    Он отметил важность того, что список возглавит именно Герой России, и пообещал Манухину полную поддержку партии: «По правилам предварительного голосования участники спецоперации получают плюс 25% к результату. Уверен, что у вас и без этого получится пройти процедуру отбора и потом – всю избирательную кампанию. Мы окажем вам полную поддержку. Будет много встреч с людьми, много работы. Предстоит доносить и объяснять вашу жизненную позицию. Уверен, у вас не будет с этим никаких проблем. Это интересное испытание, которое мы должны вместе качественно и эффективно отработать».

    Манухин рассказал, что уже проводит в школах уроки мужества, организует патриотические мероприятия и видит себя в развитии патриотического воспитания. Якушев подчеркнул, что активные бойцы спецоперации играют ключевую роль в работе партии по социальной реабилитации участников СВО, поскольку «вы на одном языке говорите с участниками специальной военной операции, прекрасно понимая, что необходимо сделать».

    Манухин участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, воевал в Сирии, с начала спецоперации на Украине исполнял воинский долг на Запорожском направлении, где летом 2023 года был тяжело ранен. Он награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова, а также Георгиевским Крестом IV степени.

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    25 апреля 2025, 10:17 • Новости дня
    ФСБ показала задержание румынского шпиона в Сочи

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ опубликовала кадры задержания 22-летнего румына, собиравшего в Сочи информацию о российских системах ПВО по заданию украинских спецслужб.

    Мужчина 2002 года рождения был задержан в Сочи по подозрению в шпионаже в пользу Украины. На кадрах видно, как оперативники задерживают фигуранта на одной из улиц города, передает РИА «Новости».

    По информации ЦОС ФСБ, задержанный дал признательные показания. На допросе на английском языке он сообщил, что взаимодействовал со старшим офицером украинской разведки по имени Владимир.

    По словам задержанного, он заметил расчет ПВО на трассе из Сочи в Адлер, определил его координаты и передал данные украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи задержан гражданин Румынии по подозрению в передаче Украине сведений о местах размещения систем ПВО летом 2024 года.

    Ранее на этой неделе российские спецслужбы пресекли деятельность Дмитрия Руснака, прибывшего в страну с разведывательной миссией по заданию молдавских спецслужб. До этого ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.

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    24 апреля 2025, 19:24 • Новости дня
    В Москве прошел финал студенческой олимпиады по проектному менеджменту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финал Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Проектный менеджмент» прошел в Москве.

    Молодые специалисты представили идеи для внедрения цифровых и гибридных форматов обслуживания клиентов банков, которые учитывают запросы нового поколения пользователей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Организаторами состязания выступили Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и Альфа-Банк. Участники из разных регионов страны разрабатывали концепции офисов, сочетающих онлайн- и офлайн-сервисы, анализировали существующий опыт, определяли целевые аудитории и разрабатывали способы привлечения и удержания клиентов.

    Руководитель олимпиады Валерия Касамара отметила: «Решения, подготовленные финалистами олимпиады «Я – профессионал», – готовые дорожные карты для цифровой трансформации финансовой отрасли». Эксперты особо выделили комплексные предложения по оценке эффективности работы офисов, анализу рисков и их минимизации. HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов подчеркнул, что банк готов рассмотреть и внедрить лучшие студенческие идеи.

    Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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    25 апреля 2025, 12:31 • Новости дня
    МВД Украины подтвердило нахождение пленных в сбитом Ил-76

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в российском самолете Ил-76, который был сбит Вооруженными силами Украины в январе 2024 года над Белгородской областью, находились украинские пленные.

    По его словам, в самолете было около 60 человек, и большая часть из них были военнопленные, которых перевозили на обмен, передает РИА «Новости».

    «Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500», – заявил Тимченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot. На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россия передала Украине тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76.

    Данные о расследовании крушения Ил-76 призвал обнародовать президент России Владимир Путин.

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    24 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Молодые изобретатели: Национальная технологическая олимпиада стала нашей путевкой в жизнь

    Лауреат премии «Факел» Зайцев: НТО создает среду для обмена мнениями молодых ученых

    Молодые изобретатели: Национальная технологическая олимпиада стала нашей путевкой в жизнь
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Молодым ученым важно познакомить инвесторов с результатами своих трудов. В этом помогают масштабные конкурсы, позволяющие талантам заявить о своих достижениях, сказали газете ВЗГЛЯД лауреаты премии «Факел» в номинации «лучший стартап» Даниил Зайцев и Анастасия Попова. Ранее в Москве прошла церемония вручения премии.

    «Национальная технологическая олимпиада (НТО) дала нам путевку в жизнь. Именно в рамках этого конкурса мы создали стартап SkyControl, который сегодня активно развивается. В данный момент мы разрабатываем систему управления беспилотными летательными аппаратами при помощи наклона руки», – рассказывает Даниил Зайцев, лауреат премии «Факел» в номинации «Лидер стартапа», сооснователь проекта SkyControl.

    «Мы намерены выпустить специальную перчатку, которая будет по пульсу считывать положение кисти в пространстве и передавать эти данные в дрон. Сейчас операторы БПЛА управляют аппаратами с помощью стиков (устройство управления, рассчитанное под большие пальцы рук – прим. ВЗГЛЯД). Это непросто и на обучение одного специалиста уходит много времени. Наше решение позволит значительно ускорить данный процесс», – говорит он.

    «При этом прототип перчатки уже успели опробовать более 100 человек. По результатам первичных проверок, управление беспилотником действительно становится более интуитивным и понятным. Фактически, люди начинают уверенно использовать дроны уже через 10-15 минут после ознакомления с нашей технологией», – добавил собеседник.

    «И, конечно, мы бы не смогли добиться подобных успехов без НТО. Дело даже не столько в соревновательном аспекте олимпиады, сколько в среде, в которую организаторы погружают участников. Во время участия в конкурсе, мы проводили в работе над проектом целые дни. Нам регулярно указывали на ошибки наставники и старшие товарищи», – поясняет он. – 

    «Мы получили возможность пообщаться с сотней крутых и мечтательных ребят со всей России. Беседуя с ними, обмениваясь идеями, мы сумели внести коррективы и в наш стартап, сделать его более практичным и интересным».

    Премия становится промежуточным итогом работы ребят в рамках олимпиады, продолжает Анастасия Попова, лауреат премии «Факел» в номинации «Лидер стартапа», соосновательница проекта SkyControl. «Такое большое и масштабное мероприятие позволяет во всеуслышание заявить об успехах участников НТО», – добавляет она.

    «Ведь сделать открытие, создать компанию или привлекательное техническое решение – это только полдела. Важно донести до людей, инвесторов то, почему ты можешь быть им полезен. И в этом плане премия как раз и может стать своеобразным информационным плацдармом», – считает собеседница. – «Начинающим ребятам нужен стимул. Им необходимо понимание, ради чего они трудятся не покладая рук. «Факел» вырисовывает перед ними образ красивого будущего. Показывает, что в России уже есть успешная молодежь, которая прошла ту же дорогу, что и они. Это и делает новый проект НТО важным».

    Ранее в Москве прошла церемония награждения первой премии «Факел». Она присуждается молодым людям, принимавшим участие в НТО и уже достигшим успеха в профессиональной деятельности, науке и социальных проектах. Конкурс был учрежден в честь десятилетия олимпиады НТО. Мероприятие посетили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Премия включает семь номинаций: «лучший стартап» (за создание успешного бизнес-проекта), «инженер инноваций» (за инновации в промышленном дизайне), «профессионал будущего» (за высокие карьерные успехи в российских компаниях), «двигатель науки» (за успехи в научно-исследовательской деятельности), «социальный прогрессор» (за улучшение качества жизни общества), «лучший наставник» (за подготовку школьников к НТО) и «чемпион технологий» (за победу в престижных технологических конкурсах).

    Национальная технологическая олимпиада появилась в 2015 году. Оно объединяет командные инженерные соревнования школьников и студентов в передовых сферах науки – искусственный интеллект, «умная» энергетики, нейротехнологии, геномное редактирование и др.

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    24 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    Цивилева анонсировала создание сервиса для поддержки семей участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Защитники Отечества» объявил о запуске мобильного приложения, предназначенного для помощи ветеранам спецоперации и их семьям.

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, выступая на Всероссийской научно-практической конференции института демографической политики имени Менделеева «От Года семьи – к веку семьи», рассказала о планах по созданию мобильного приложения для ветеранов СВО и членов их семей.

    Новый сервис разрабатывается в рамках Государственной информационной системы «Защитник Отечества» и будет учитывать успешные практики социальных служб, применяемые в Липецкой области.

    Цивилева подчеркнула: «Запустить мобильный сервис планируем уже в этом году, причем только для участников СВО и их родных. В целях информационной безопасности приложение будет распространяться адресно через филиалы фонда. Созданная система поможет не только наладить обратную связь, но и быть всегда рядом с нашими защитниками и их близкими, понимать, какую задачу сейчас необходимо решить».

    Также на конференции были отмечены меры по работе с детьми ветеранов и погибших участников СВО. В филиалах фонда оборудованы игровые комнаты, а дети получают поддержку педагогов и психологов. В ряде регионов реализуются пилотные проекты с участием специалистов в школах, где оказывается помощь детям участников спецоперации.

    В конференции также приняли участие зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, а также начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

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    25 апреля 2025, 08:30 • Новости дня
    Стоимость нефти выросла

    Мировые цены на нефть немного выросли

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу выросли, однако неделя может завершиться снижением.

    Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.15 росла на 0,72%, до 67,02 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,78%, до 63,26 доллара. При этом с начала недели Brent и WTI потеряли в цене на 2,07% и 2,84% соответственно, передает РИА «Новости».

    «Противоречивые данные о ситуации с пошлинами между США и Китаем не улучшают настроений. Инвесторам стоит настроиться на понижение нефтяных цен», – цитирует Bloomberg старшего рыночного аналитика Phillip Nova Pte Приянку Сачдеву.

    В пятницу агентство со ссылкой на источники сообщало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125-процентных пошлин на часть товаров из США, в том числе мед оборудование.

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    25 апреля 2025, 14:09 • Новости дня
    Трамп допустил возобновление бизнеса США с Украиной и Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что после достижения договоренности по урегулированию конфликта на Украине у США появится возможность возобновить деловые отношения как с Украиной, так и с Россией.

    В интервью журналу Time американский лидер отметил: «Если сделка будет заключена, я допускаю, что мы сможем вести бизнес и с Украиной, и с Россией». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее президент США охарактеризовал переговоры с российской стороной по Украине как очень успешные и отметил, что соглашение может быть достигнуто скоро, а также сообщил во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме о запланированных в ближайшие дни ключевых встречах по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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