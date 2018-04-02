Бизнес уличили в использовании надзорных каникул для других целей

Некоторые бизнес-структуры используют надзорные каникулы, чтобы уйти от ответственности и проверок, заявил главный госинспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

Еникеев в ходе селекторного совещания сообщил, что «отдельные структуры», пользуясь «лазейками» в законодательстве, «искусственно создают ситуацию, когда отсутствуют правовые основания для проведения надзорных мероприятий, уходят от ответственности за нарушения установленных требований», передает ТАСС.

Также было предложено подключить к проверкам торговых центров сотрудников налоговой службы.

Ранее в МЧС предложили поменять порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров.

В пятницу в МЧС заявили, что в ходе проверок около 800 торговых центров Центрального и Приволжского федеральных округов выявлено более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек, по поручению Генпрокуратуры МЧС приступило к проверкам всех ТРК в России, где есть кинозалы.