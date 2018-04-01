МЧС предложило поменять порядок проверок ТЦ

В МЧС России предложили изменить порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Сейчас проверять разрешено только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в ТЦ. Сам объект не подлежит проверке. МЧС разработало предложения по изменению закона «О защите прав предпринимателей», передает ТАСС.

«(Изменения) позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», – сказал Еникеев.

Он также отметил, что МЧС предлагает провеять ТЦ внезапно и не реже раза в год, независимо от выявления или не выявления нарушений.

В пятницу в МЧС заявили, что в ходе проверок около 800 торговых центров Центрального и Приволжского федеральных округов выявлено более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек, по поручению Генпрокуратуры МЧС приступило к проверкам всех ТРК в России, где есть кинозалы.