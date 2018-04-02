Англоговорящих кассиров метро отметят наклейками

Кассы в метро Москвы, где работают англоговорящие сотрудники, отметят стикерами «We speak English!» к чемпионату мира по футболу, сообщил, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, размещать стикеры начнут в апреле.

«Владеющие английским языком кассиры могут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро», – передает РИА «Новости» слова главы департамента транспорта Москвы.



Всего будет наклеено более 150 стикеров на окнах 76 станций метро, пользующихся наибольшим спросом у туристов или расположенных рядом со стадионами.



Всего на данный момент в метро работают 340 англоговорящих кассиров. К моменту начала ЧМ-2018 из число возрастет до 400.

Напомним, 22 марта в Москве был открыт новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская».