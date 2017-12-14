Японский премьер оказался миллионером

Из официального доклада нижней палаты японского парламента об имуществе депутатов стало известно, что личный капитал премьер-министра Японии Синдзо Абэ составляет около 104 млн иен, что примерно равно 979 тыс. долларов.

Согласно опубликованным данным, Абэ, который возглавляет правящую Либерально-демократическую партию, опережает по своему богатству лидеров других партий, представленных в японском парламенте, передает ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK.

Так, среднее состояние японского депутата составляет чуть меньше 30 млн иен (282 тыс. долларов), а самыми большими состояниями, согласно официальным данным, владеют депутаты от правящей Либерально-демократической партии Японии, которым в среднем принадлежит имущества на 37,4 млн иен, что примерно равно 352 тыс. долларов.

Напомним, вокруг супруги Абэ в Японии разгорелся коррупционный скандал.