Столтенберг рассказал о позиции НАТО по закупке Турцией С-400

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о планах Турции купить С-400, заявил, что это национальное решение страны, однако для альянса важно, чтобы системы ПВО были интегрированы в единую систему.

«Это национальное решение. Требования к военным возможностям разных стран-участниц – это не решение НАТО, это решение союзников», – передает его слова РИА «Новости».

Столтенберг заявил, что для альянса важный вопрос, будут ли эти С-400 интегрированы в систему противовоздушной обороны альянса. Он подчеркнул, что сделать с С-400 это «очень трудно».

В марте глава военного комитета НАТО Петр Павел заявлял, что Турция вольна выбирать, покупать ли ей российский ЗРК С-400 «Триумф», при этом призывал Анкару помнить, что «у любого решения есть последствия».

Тогда он говорил, что система С-400 «несовместима с интегрированной системой НАТО», поэтому Анкара должна использовать ее «обособлено».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства, по которым Анкара решила приобрести российские комплексы ПВО.