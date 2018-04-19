Названы последствия блокировки Telegram для госинформсистем

Заместитель министра коммуникаций и связи России Алексей Козырев ответил на вопрос о том, как повлияла блокировка мессенджера Telegram на работу государственных информационных систем.

«Мы никакого влияния блокировок на работоспособность наших государственных информационных систем сейчас не видим», – сказал он РИА «Новости».

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

В четверг советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний. Также Клименко заявил, что главной причиной противостояния между Роскомнадзором и Дуровым является отсутствие переговорщика.