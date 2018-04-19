Умер актер фильма «На игле»

Актер, теле- и радиоведущий из Великобритании Дейл Уинтон умер в возрасте 62 лет, сообщил его агент Ян Кеннеди.

Уинтон умер в своем доме. Причины смерти не сообщаются. «Мы понимаем, что многие сочувствуют этой ужасной потере, но мы просим вас уважать неприкосновенность семьи в этот период», – передает слова Кеннеди Би-Би-Си.

Сообщается, что Уинтон начал карьеру в качестве ди-джея в Лондоне, затем работал на радио, а позже появился на телевидении. В течение десяти лет он вел дневное шоу на телеканале ITV, а также был ведущим лотереи и игрового шоу на Би-Би-Си.

Он также снимался в нескольких сериалах и фильмах, играя самого себя. В частности, появился в фильме Дэнни Бойла «На игле».