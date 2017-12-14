Стало известно назначение уничтоженного США в Сирии центра

Центр, который был уничтожен в ходе атаки США и союзников на Сирию, разрабатывал лекарства от рака и производил противоядия от укусов змей для всего региона, сообщил начальник отдела полимеров и материаловедения бывшего исследовательского центра Саид ас-Саид.

Институт работал в двух направлениях. Первое – фармацевтическое: центр разрабатывал химические формулы для лекарств против рака. В течение семи лет войны из-за эмбарго, введенного США и ЕС, Сирия не могла импортировать лекарства против онкологических заболеваний, передает РИА «Новости».

«Вторым направлением было производство лекарств для больниц по всей Сирии, а также сыворотки и противоядия от змеиного яда и укусов скорпионов, наш центр был единственным в регионе, который их производил в течение 20 лет, и соседние страны – Иордания и Ливан – покупали их у нас», – рассказал аль-Саид.

Он добавил, что в результате бомбардировки центр был полностью уничтожен. В том числе ничего не осталось от высокотехнологичной лаборатории химического анализа, которая получила документ ISO и выдавала сертификаты качества для всех материалов, изготавливаемых в Сирии.

Он уточнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2013 году пять раз проверяла этот центр и выпустила два доклада о том, что там не велись работы по изготовлению химического оружия.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства.