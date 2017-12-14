Порошенко назвал основание Москвы ошибкой киевских князей

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, назвал основание Москвы «опрометчивым решением древнерусских князей», добавив, что с созданием в стране независимой православной церкви «историческая справедливость» будет восстановлена.

«Этот долгожданный томос (разрешение) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», – заявил Порошеко, передает РИА «Новости».

Во вторник украинский президент Петр Порошенко заявил, что до 28 июля Синод Вселенского патриарха может принять решение о создании единой поместной автокефальной церкви на Украине.

В начале апреля Порошенко во время поездки в Стамбул встретился с патриархом Варфоломеем и попросил у него церковной независимости от Москвы.

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является частью РПЦ. Однако в 1992 году была создана также раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Ее не признает ни одна из канонических православных церквей.

Украинские власти в последние годы стремятся объединить УПЦ МП с УПЦ КП под началом последней.