Опубликованы фото американского конкурента РД-180

В интернете опубликованы фотографии ракетного двигателя BE-4 компании Blue Origin, в котором американцы видят замену российского РД-180.

Журналист Джефф Фауст опубликовал фото в Twitter.

For those who wanted some additional pictures of the BE-4 on display at #34SS : pic.twitter.com/lZiUaf2j9z — Jeff Foust (@jeff_foust) 17 апреля 2018 г.

ВE-4 рассчитывают использовать для пусков ракеты-носителя Vulcan (United Launch Alliance), которая должна прийти на замену Atlas 5.

В январе Blue Origin опубликовала видеозапись испытаний ракетного двигателя BE-4.

Напомним, сейчас жизнеспособность проектов НАСА во многом зависит от российских двигателей РД-180.

Сообщалось, что в качестве ответа на американские санкции Россия может перестать поставлять Соединенным Штатам двигатели РД-180.