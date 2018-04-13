СМИ предупредили о последствиях контрсанкций России для Boeing и Airbus

Авиастроительные компании Boeing и Airbus могут пострадать от ответа Москвы на введенные Вашингтоном антироссийские санкции, сообщила The Wall Street Journal.

Одной из возможных ответных мер Москвы может стать прекращение поставок титановых изделий компаниям Boeing и Airbus. Кроме того, контрсанкции могут привести к ограничению импорта американских товаров и сокращению числа работающих в России граждан США, передает ТАСС.

Если подобные меры будут одобрены российскими властями, то, как отмечает издание, это «станет первой попыткой России использовать свои ограниченные экономические возможности в отношении США в условиях усиливающейся напряженности в отношениях между двумя странами».

Ранее в пятницу председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин сообщил, что если закон об ответных мерах на антироссийскую политику США будет принят, Россия перестанет поставлять Соединенным Штатам двигатели РД-180, а также титан, необходимый для производства самолетов Boeing.

Между тем российская компания «ВСМПО-Ависма», считающаяся крупнейший в мире производителем титана, выступила резко против российских контрсанкций в адрес США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала возможные варианты ответа Москвы на антироссийские санкции США.