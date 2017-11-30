Опубликовано видео испытания конкурента российского двигателя РД-180

Американская компания Blue Origin опубликовала видеозапись испытаний ракетного двигателя BE-4, который планируется использовать на ракете-носителе Vulcan в качестве замены российского РД-180.

В Blue Origin заявили, что смогли превысить поставленные цели по удельному импульсу. Там отметили, что «продолжают работать над глубоким дросселированием BE-4, способного развивать тягу в 2,4 килоньютонов на уровне моря, над возможностью повторного использования подшипников гидростатического насоса и стабильностью пусковых циклов», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Latest BE-4 engine test footage where we exceeded our Isp targets. We continue to exercise the deep throttling of our full scale 550,000 lbf BE-4, the reusability of our hydrostatic pump bearings and our stable start/stop cycles. More to follow from ongoing tests. #BE4 #NewGlenn pic.twitter.com/fw5zvtwpJ6 — Blue Origin (@blueorigin) 8 января 2018 г.

Ранее The Wall Street Journal писала, что технические и финансовые проблемы заставят Пентагон опираться на российские ракетные двигатели РД-180 по как минимум до середины следующего десятилетия.

Жизнеспособность проектов НАСА во многом зависит от российских двигателей РД-180.