Путин подписал закон о структурных облигациях

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций.

Согласно закону, эмитент может размещать структурные облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, предусмотренных п. 1 ч. 29 ст. 2 закона о ценных бумагах (39-ФЗ).

Оплачивать такие облигации можно деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами. Ценную бумагу нельзя будет погасить досрочно по усмотрению эмитента, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев.

Доходом по облигации являются проценты или дисконт, говорится в текст закона, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

Эмитентами структурных облигаций могут стать лишь кредитные организации, дилеры и специализированные финансовые общества. Брокеры, дилеры и финобщества имеют право размещать лишь облигации, обеспеченные залогом денежных требований и/или иного имущества.

Структурная облигация – новая разновидность ценной бумаги, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги.