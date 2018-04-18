Соколов ответил на вопрос о возможном запрете транзита авиасообщения с США

Говорить о запрете транзита авиасообщения с США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона пока преждевременно, Минтранс прорабатывает адекватные меры, заявил глава ведомства Максим Соколов.

«Мы рассматриваем различные ответы, которые может дать наша страна на введение неправомерных, с нашей точки зрения, санкций. Пока говорить об этом преждевременно, но ответы будут готовы, утверждены и приняты», – передает его слова РИА «Новости».

Соколов заметил, что говорит о «запрете транзита» не совсем правильно, так как эта мера не соответствовала бы международным обязательствам, принятым Россией. По его словам, прорабатываются «адекватные меры», которые может в ответ на санкции предложить транспортная отрасль.

Накануне СМИ сообщили, что авиакомпании США напуганы возможностью лишения права летать через Россию. Однако позже Госдеп сообщил, что власти России разрешили американским авиакомпаниям летать над российской территорией.

Минтранс подтвердил авиакомпаниям США возможность совершения полетов над территорией России.

Отметим, что в России готовится ответ на санкции со стороны США, которые были введены 6 апреля. Законопроект, внесенный в Госдуму, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.