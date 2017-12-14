Минтранс сделал заявление о полетах авиакомпаний США над Россией

Министерство транспорта подтвердило авиакомпаниям США возможность совершения полетов над территорией России, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтранс подтвердил эти полеты (авиакомпаниям США над территорией России - прим. ВЗГЛЯД) при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полетов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее в среду госдеп США сообщил, что власти России разрешили американским авиакомпаниям летать над российской территорией.