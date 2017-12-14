Авиакомпаниям США разрешили летать над Россией

Власти России разрешили американским авиакомпаниям летать над российской территорией, сообщает Госдеп.

Организация Airlines for America, которая объединяет американских авиаперевозчиков, сообщила, что от Госдепа получено подтверждение разрешения на полеты над Россией. Разрешение «продлено на запланированный сезон», передает ТАСС.

Как сообщает Госдеп, Министерство транспорта России «продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября». Несколько авиакомпаний подтвердили, что разрешения получены. Кроме того, продлены разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля, передает РИА «Новости».

Власти США проводят консультации с компаниями по поводу российского предложения «утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля». Вашингтон планирует продолжить обсуждение «по этому и другим вопросам гражданской авиации», чтобы компании США получили «как можно больше преимуществ».

Госдеп отметил, что у России и США «десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения».

Напомним, как сообщали СМИ, авиакомпании США были напуганы возможностью лишения права летать через Россию.