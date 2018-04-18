Королева Британии лишилась последней собаки

Королева Великобритании Елизавета II осталась без своих любимых собак породы вельш корги пемброк, последний из них, 15-летний Уиллоу, был усыплен в воскресенье в Виндзорском замке.

По информации Daily Mail, собака была больна раком, и Елизавета II лично приняла решение избавить животное от страданий.

По данным издания, монарх, которая за свою жизнь имела в общей сложности 30 представителей этой породы собак, была чрезвычайно опечалена потерей любимца.

«На протяжении нескольких лет она скорбела по потере каждого корги, однако она расстроилась из-за смерти Уиллоу больше, чем из-за какой-либо другой собаки. Возможно, потому что это последняя связь с ее родителями, эта история берет корни в детстве. Это на самом деле выглядит как конец целой эпохи», – передает ТАСС слова источника в окружении королевы.

Напомним, получив в подарок на 18-й день рождения собаку породы Уэлш-корги, Елизавета II всю жизнь занимается их разведением. Всего у королевы Великобритании было 30 корги при том, что и сама она вывела новую породу – «дорги» – помесь, которая когда получилась от корги и таксы ее сестры Маргарет.