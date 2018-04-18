В Британии намекнули на взятки при получении Россией права на ЧМ-2018

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон намекнул, что Россия могла получить право на проведение ЧМ-2018 с помощью коррупции, пишут местные СМИ.

«Коррупция не дала нам сделать многие вещи. Что помешало таким странам как Южный Судан или Бурунди превратить данные им деньги в еду или медикаменты? Ответ: коррупция. Почему такие страны как Экваториальная Гвинея и Венесуэла настолько бедны, хотя у них так много полезных ископаемых? Ответ: коррупция. Мы хотели помочь миру проведением больших спортивных турниров, которые объединяют людей. Но как Россия смогла получить ЧМ-2018? Я позволю вам заполнить пробел в ответе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent слова Камерона.

Напомним, летом 2017 года был опубликован отчет экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, в котором говорится, что доказательств сговора оргкомитета «Россия-2018» с другими заявочными комитетами или членами-ассоциациями ФИФА при выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 не обнаружено.

В ходе продолжавшегося под руководством Майкла Гарсии расследования процедуры выборов стран-хозяек ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах опросили более 75 свидетелей. Всего в рамках расследования накопилось около 200 тыс. страниц материала.

Кроме того ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон «сильно ответит» Москве, если будет доказана причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Он также допустил бойкот ЧМ-2018, который летом пройдет в России, за что был раскритикован на родине.