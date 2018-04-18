Украинцы вышли на акцию протеста из-за повышения цен на бензин

У здания кабинета министров Украины в центре Киева началась акция протеста; автомобилисты выступают против возможного роста цен на бензин и дизтопливо.

В акции принимают участие более 300 автомобилистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «112 Украина».

В среду кабмин Украины должен рассмотреть обращение «Укртатнафты», согласно которому с 1 мая 2018 года предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива в стране.

Протестующие требуют отказаться от этого решения, так как на украинском рынке начнется дефицит горючего, его подорожание на 30-40%, соответственно, подорожает проезд в общественном транспорте, вырастут цены на продовольствие.