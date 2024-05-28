Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Глава ГАИ назвал вбросом информацию о запрещенных для водителей лекарствах
Глава Госавтоинспекции Черников назвал вбросом информацию о запрещенных для водителей лекарствах
Информация о якобы запрещенных видах лекарств для водителей является вбросом, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД России.
По его словам, в сети появился вброс – список из видов лекарств, про который, говорят, если употребил лекарства, ГИБДД будет отлавливать и лишать прав, передает РИА «Новости».
Черников добавил, что оперативно позвонил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и Минздрав сразу опубликовал опровержение.
Ранее Черников рассказал, что российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией. Напомним, 15 мая Минздрав опроверг информацию о запрете на лекарства для водителей.