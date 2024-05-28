Глава ГАИ назвал вбросом информацию о запрещенных для водителей лекарствах

Глава Госавтоинспекции Черников назвал вбросом информацию о запрещенных для водителей лекарствах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в сети появился вброс – список из видов лекарств, про который, говорят, если употребил лекарства, ГИБДД будет отлавливать и лишать прав, передает РИА «Новости».

Черников добавил, что оперативно позвонил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и Минздрав сразу опубликовал опровержение.

Ранее Черников рассказал, что российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией. Напомним, 15 мая Минздрав опроверг информацию о запрете на лекарства для водителей.