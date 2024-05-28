Tекст: Алексей Дегтярев

У населенного пункта Бульбоака сконцентрированы БТРы и тяжелое вооружение, он находится в 12 километрах от города Бендеры, в восьми километрах от Григориополя, сказал Беляков, передает РИА «Новости».

Это количество оружия и боеприпасов вызывают озабоченность у ПМР, представители республики регулярно выступают за ясность и понятность для международных наблюдателей, подчеркнул он.

Милитаризация Молдавии также беспокоит Тирасполь, эта страна тренируется для ведения реальных боевых действий, проверяет мобилизационный ресурс и пункты мобилизации.