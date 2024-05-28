Врио главы Кузбасса назвал решение проблемы зависимости от западной техники при добыче угля

Врио главы Кузбасса Середюк рассказал о способах достижения технологического суверенитета в угольной промышленности

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Экономика нашего региона завязана на работу угольной промышленности. Один из главных вызовов – экспорт угля на Восток, потому что из-за действий недружественных стран на Западе у нас изменилась география поставок энергоносителей», – пояснил Илья Середюк, врио губернатора Кемеровской области.

Однако здесь встает вопрос логистики, отметил он: «Наш Восточный полигон перегружен, поэтому транспортные возможности для угольных компаний ограничены, а это влияет на доходность и налоговые поступления в экономику Кузбасса. Поэтому нам нужно не утратить преемственность тех темпов развития Кузбасса в сфере экономики, социалки, строительства жилья и развитии территории, которые были достигнуты в последние годы».

Еще один важный вызов для региона – достижение технологического суверенитета в отрасли, добавляет Середюк. Он напомнил, что Кузбасс добывает половину всего угля в России, а по коксующемуся углю этот показатель достигает 70%. «В последние годы регион был опытным полигоном для машиностроительной продукции и для оборудования по добыче угля. Это привело к тому, что производители из недружественных стран стали лидерами в этой области, а наши компании достигли 90% оснащения западным оборудованием. Теперь нам нужно полностью перестраиваться и уходить от этой зависимости», – подчеркнул спикер.

«Также нам нужно разработать систему поддержки наших производителей средств производства для добычи угля. Мы должны сосредоточиться на развитии системы подготовки кадров, научно-исследовательской работе, так называемых НИОКР, а также найти инструменты поддержки производителей малого и среднего уровня, которые готовы выпускать горно-шахтное оборудование. Наша задача достигнуть технологического суверенитета в угольной промышленности путем разработки новейших технологий и внедрения их на предприятиях», – отметил собеседник.

Сейчас в этой сфере сделано уже немало, продолжил собеседник. «На днях я посещал одно из крупнейших угледобывающих предприятий региона и знакомился с тем, что мы сделали в части диспетчеризации. Каждый экскаватор, каждый самосвал, каждая угольная машина оснащены датчиками, фиксирующими различные показатели», – указал врио главы региона. –

«Мы в режиме реального времени видим, сколько взяли породы, куда ее отвезли, как складировали. Мы получили возможность в режиме реального времени оценивать высоту отвала и как формируется борт. Эти программные продукты разрабатывались нашими специалистами».

Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных майским указом президента.

В совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указано технологическое лидерство. В частности, оно подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.

Также планируется повысить уровень добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности, долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на основе российских линий разработки, выручку малых технологических компаний.