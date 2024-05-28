Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Врио главы Кузбасса назвал решение проблемы зависимости от западной техники при добыче угля
Врио главы Кузбасса Середюк рассказал о способах достижения технологического суверенитета в угольной промышленности
В последние годы Кузбасс был опытным полигоном для оборудования по добыче угля. Это привело к тому, что производители из недружественных стран стали лидерами в этой области, а наши компании достигли 90% оснащения западным оборудованием. Теперь нужно уходить от этой зависимости. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал газете ВЗГЛЯД врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк. Во вторник в Москве прошло совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по нацпроектам и Госсовета РФ.
«Экономика нашего региона завязана на работу угольной промышленности. Один из главных вызовов – экспорт угля на Восток, потому что из-за действий недружественных стран на Западе у нас изменилась география поставок энергоносителей», – пояснил Илья Середюк, врио губернатора Кемеровской области.
Однако здесь встает вопрос логистики, отметил он: «Наш Восточный полигон перегружен, поэтому транспортные возможности для угольных компаний ограничены, а это влияет на доходность и налоговые поступления в экономику Кузбасса. Поэтому нам нужно не утратить преемственность тех темпов развития Кузбасса в сфере экономики, социалки, строительства жилья и развитии территории, которые были достигнуты в последние годы».
Еще один важный вызов для региона – достижение технологического суверенитета в отрасли, добавляет Середюк. Он напомнил, что Кузбасс добывает половину всего угля в России, а по коксующемуся углю этот показатель достигает 70%. «В последние годы регион был опытным полигоном для машиностроительной продукции и для оборудования по добыче угля. Это привело к тому, что производители из недружественных стран стали лидерами в этой области, а наши компании достигли 90% оснащения западным оборудованием. Теперь нам нужно полностью перестраиваться и уходить от этой зависимости», – подчеркнул спикер.
«Также нам нужно разработать систему поддержки наших производителей средств производства для добычи угля. Мы должны сосредоточиться на развитии системы подготовки кадров, научно-исследовательской работе, так называемых НИОКР, а также найти инструменты поддержки производителей малого и среднего уровня, которые готовы выпускать горно-шахтное оборудование. Наша задача достигнуть технологического суверенитета в угольной промышленности путем разработки новейших технологий и внедрения их на предприятиях», – отметил собеседник.
Сейчас в этой сфере сделано уже немало, продолжил собеседник. «На днях я посещал одно из крупнейших угледобывающих предприятий региона и знакомился с тем, что мы сделали в части диспетчеризации. Каждый экскаватор, каждый самосвал, каждая угольная машина оснащены датчиками, фиксирующими различные показатели», – указал врио главы региона. –
«Мы в режиме реального времени видим, сколько взяли породы, куда ее отвезли, как складировали. Мы получили возможность в режиме реального времени оценивать высоту отвала и как формируется борт. Эти программные продукты разрабатывались нашими специалистами».
Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных майским указом президента.
В совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.
В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указано технологическое лидерство. В частности, оно подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.
Также планируется повысить уровень добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности, долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на основе российских линий разработки, выручку малых технологических компаний.