Эксперт раскритиковал планы «Тинькофф» ввести «мусульманский банкинг»

«Государство и единство нации рушится тогда, когда общество начинает делиться на внутренние диаспоры, живущие по своим, а не по государственным законам. Концепция многонациональности порочна тем, что политическая и гражданская нация в стране может быть только одна, но включать в себя разные этносы. Ведь нация – это этнос или совокупность дружественных комплиментарных этносов, дошедшая до создания своего государства. Пестование же множества наций в одном государстве – путь к его распаду», – написал Антоновский в своем Telegram-канале.

Ярким примером такого перегиба он назвал исламский банкинг от «Тинькофф».

«Обслуживание надо вести на одном русском государственном языке и не выделять граждан в разные привилегированные группы по конфессиональному и национальному признаку. Россия – светское государство с преимущественно христианским населением, и банки должны работать не по шариату и исламскому праву, а по законам России», – указал эксперт.

Он напомнил, что президент Владимир Путин запустил эксперимент с исламским банкингом для благих внешнеполитических целей: привлечения инвестиций из богатых арабских стран Залива.

Речь о том, чтобы среднеазиаты выводили деньги из России без комиссии и пользовались бы привилегиями недоступными обычным россиянам, конечно же, не шла.

«А как вам нравится то, что деньги мусульман будут храниться отдельно от денег людей иной конфессии? Если бы православные банкиры объявили, что христианские деньги будут лежать отдельно от денег иудеев, мусульман и буддистов, представляете, какой поднялся бы гвалт? То есть халяльный банкинг со спецусловиями – это у нас норм, а вот искать актеров по объявлениям «нужен славянский типаж» – это экстремизм? Какое-то королевство кривых зеркал получается», – задался вопросом Антоновский.

Он также заметил, что особая система финансовых платежей и взаимоотношений вне российской юрисдикции уже нелегально существует в России: в среде ваххабитов, чтобы нельзя было отследить их переводы друг другу на темные делишки. «А теперь мы это легализовываем?» – заключает эксперт.