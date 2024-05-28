Ливия заинтересовалась покупкой автомобилей Aurus

Tекст: Кристина Цыцура

«Будем рассматривать возможность поставок Aurus в Ливию», – передает ТАСС слова дипломата.

Сам Мухаммед Маграви стал первым зарубежным послом, который приобрел себе автомобиль Aurus Senat. Он рассказал, что решил купить автомобиль после того, как увидел его у президента России Владимира Путина.

Посол пояснил, что покупка поможет ему понять «русскую идентичность, самобытность и характер для поступательного развития взаимовыгодных отношений между странами».

Ранее сообщалось, что в автопарке посольства Ливии в Москве появился седан Aurus Senat.