«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Ливия заинтересовалась покупкой автомобилей Aurus
Ливия планирует начать переговоры с Россией о поставках автомобилей Aurus, об этом сообщил посол Ливии в РФ Мухаммед Маграви.
«Будем рассматривать возможность поставок Aurus в Ливию», – передает ТАСС слова дипломата.
Сам Мухаммед Маграви стал первым зарубежным послом, который приобрел себе автомобиль Aurus Senat. Он рассказал, что решил купить автомобиль после того, как увидел его у президента России Владимира Путина.
Посол пояснил, что покупка поможет ему понять «русскую идентичность, самобытность и характер для поступательного развития взаимовыгодных отношений между странами».
Ранее сообщалось, что в автопарке посольства Ливии в Москве появился седан Aurus Senat.