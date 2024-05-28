Политолог: Путин и Мирзиеев нашли общий язык

Политолог Минченко перечислил ключевые направления развития отношений между Россией и Узбекистаном

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия является стратегическим партнером Узбекистана. Также могу отметить определенную химию в отношениях двух президентов. Видно, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев нашли общий язык», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Он отметил, что Москва и Ташкент развивают множество инвестиционных проектов, создают новые производства, для которых требуется энергия, поэтому сейчас возник проект строительства атомной электростанции с участием российского Росатома, подписаны соглашения по этому вопросу. «Узбекистан заключил много экспортных контрактов, а своего газа не хватает, – отметил собеседник. – В итоге возникли проблемы с отоплением зимой, как было в прошлом году. Соответственно, Ташкенту нужно каким-то образом балансировать газовый рынок при помощи России и Казахстана».

Говоря о других сферах развития экономических отношений, политолог подчеркнул, что Россия развивает сотрудничество с Узбекистаном по прямым инвестициям. «Уже который год растет товарооборот между нашими странами. Россия помогает Узбекистану технологически и с помощью образовательных программ. Для меня стало предметом гордости, что мой родной вуз МГИМО открыл там филиал и стал одним из топовых высших учебных заведений в Ташкенте», – рассказал эксперт.



Минченко считает, что Ташкент придерживается «адекватной и сбалансированной внешней политики и находится в хороших отношениях со всеми внешними игроками». При этом республика, благодаря своему географическому положению, играет важную роль в создании транспортных коридоров в регионе, в том числе с Китаем. Он также напомнил, что Узбекистан – это ворота в Афганистан, поэтому развитие отношений с Ташкентом необходимо для стабилизации ситуации в этой стране. «Также нам важно учитывать, что в рамках трудовой миграции в России работает около миллиона человек из Узбекистана», – заключил спикер.

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Узбекистан прибыл в Ташкент в воскресенье вечером, в понедельник он провел переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. По их итогам был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов. «Многие из них направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере, прежде всего. Это вполне естественно, поскольку Россия является одним из ключевых деловых партнеров Узбекистана», – сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот серьезно увеличился и составил почти 10 млрд долларов, а «за первый квартал текущего года он подрос почти на 20%».

Одним из важнейших направлений сотрудничества между странами стала энергетика. «Наша страна надежно и на выгодных условиях снабжает узбекистанскую экономику углеводородным топливом, тем самым содействуя стабильному функционированию энергетически емких отраслей сельского хозяйства, а также коммунальной сферы», – подчеркнул Путин.

Сейчас ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия – Центр», что позволит в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров. Путин назвал хорошими перспективы для сотрудничества в гидроэнергетике. По его словам, «РусГидро» оказывает Узбекистану содействие в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны и обеспечивать бесперебойную работу всей энергосистемы Узбекистана.

Президент России также отметил подписанный в понедельник протокол о внесении изменений в профильное межправсоглашение от 2018 года, что открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям.