Польша ужесточила ограничения на передвижение российских дипломатов

Tекст: Кристина Цыцура

Теперь российские дипломаты, работающие в Польше, смогут совершать поездки за пределы региона расположения их представительств только с разрешения МИД Польши, передает ТАСС.

Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский на пресс-конференции. «Они смогут совершать такие поездки после уведомления и получения разрешения от министерства иностранных дел», – отметил он.

Контроль за соблюдением новых ограничений будет осуществляться польской полицией. В случае несоблюдения дипломатам грозит высылка из страны. МИД Польши уже направил соответствующую ноту в посольство России в Варшаве.

Напомним, что ранее Польша уже ограничила передвижение российских дипломатов, разрешив им находиться только в пределах столичного региона (Мазовецкого воеводства). Исключением из этого правила является посол России Сергей Андреев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Варшавы никаких документов об ограничении передвижения российских дипломатов. Она также предупредила об ответных мерах со стороны России.



