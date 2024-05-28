«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Москва пригрозила Варшаве рикошетом в случае антироссийских мер
Россия ответит на любые ограничения для своих дипломатов в Польше, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
Этот возможный шаг польской стороны она назвала безумным. «В Варшаве должны понимать, что ответ буквально отрикошетит на польских дипломатах в России», – приводит ее слова ТАСС.
Захарова подчеркнула, что ответные меры будут симметричными, при этом Россия не станет стрелять себе в ногу.
Спикер российского внешнеполитического ведомства уточнила также, что Россия пока не получала от польской стороны никаких документов об ограничении передвижения российских дипломатов в Польше.
Также Захарова заявила, что Россия заставит Польшу «сильно пожалеть», если страна введет меры против российских дипломатов.