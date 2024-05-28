Москва пригрозила Варшаве рикошетом в случае антироссийских мер

Tекст: Ольга Никитина

Этот возможный шаг польской стороны она назвала безумным. «В Варшаве должны понимать, что ответ буквально отрикошетит на польских дипломатах в России», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что ответные меры будут симметричными, при этом Россия не станет стрелять себе в ногу.

Спикер российского внешнеполитического ведомства уточнила также, что Россия пока не получала от польской стороны никаких документов об ограничении передвижения российских дипломатов в Польше.

Также Захарова заявила, что Россия заставит Польшу «сильно пожалеть», если страна введет меры против российских дипломатов.