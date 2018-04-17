В США взорвался двигатель пассажирского самолета, есть пострадавшие

Как минимум один пассажир доставлен в больницу после того, как в Филадельфии во время аварийной посадки взорвался двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines; в человека попали осколки.

Рейс 1380 летел из Нью-Йорка в Даллас, однако вынужден был приземлиться в Филадельфии. На борту находилось 149 пассажиров. При посадке взорвался двигатель, осколок пробил окно самолета и попал в пассажира, сообщает Fox News.

Все пассажиры были немедленно эвакуированы при содействии пожарных.