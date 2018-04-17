Звезда Comedy Club оскорбил башкирцев сравнением национального героя с бандитом

В ходе гастролей в Башкирии стендап-комик Руслан Белый назвал национального героя республики Салавата Юлаева разбойником, чем оскорбил местных жителей, которые считают Юлаева героем.

В рамках выступления в Уфе звезда Comedy Club Руслан Белый заявил башкирцам, что Салават Юлаев, которого в республике Башкирия считают национальным героем, – бандит и сепаратист, сообщает Sm-News.

Это вызвало шквал возмущения среди башкир. В соцсетях пользователи запустили хэштег #Салаватнебандит.

«Историю надо знать! Кто-то пишет: «да ладно, это же всего лишь юмор». Кто-то спрашивает: «вам не все равно?» Нет, нам не смешно и не все равно. Это то же самое, что шутить в Грозном над имамом Шамилем, в Ереване над геноцидом армян или осквернять память репрессированных», – считает aigul_hm, требуя от Беголо извинений за некорректное высказывание.

К флешмобу присоединился сильнейший человек в России Эльбрус Нигматуллин. Он выложил на своей странице видео обращение, которое записал на фоне памятника национальному герою Салавату Юлаеву.

«Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Меня как башкира оскорбили эти слова. Я считаю, он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас, башкир, Салават Юлаев был и остается национальным героем. И никакие заезжие гастролеры не поменяют наше мнение о нем», – заявил Эльбрус.

(@bashkort__insta) 17 Апр 2018 в 4:02 PDT

Белый никак не комментирует ситуацию, сообщает источник.

Ранее Comedy Club Production извинялся перед ингушами за сценку в Comedy Woman о представительнице этого народа, работающей в эскорте; номер в шоу вызвал возмущение жителей Ингушетии.

Салават Юлаев – один из участников Крестьянской войны 1773 – 1775 гг., сподвижник Емельяна Пугачева.